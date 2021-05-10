Galatasaray'da Fatih Terim'den 4. kez dalya!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'la Denizlispor kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımın başında teknik direktör Fatih Terim, 400. maçına çıkacak ve 4. kez dalya diyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmayla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıkacak.
Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu.
Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı.
Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇ BAŞINA 2,11 PUAN TOPLADI
Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı.
Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.
GALATASARAY'IN TERİM YÖNETİMİNDEKİ LİG KARNESİ
Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki lig performansı şöyle:
|Sezon
|0
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1996-1997
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-1998
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-1999
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-2000
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2002-2003
|34
|24
|5
|5
|61
|27
|77
|2003-2004
|26
|11
|8
|7
|40
|34
|41
|2011-2012
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-2013
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-2014
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2017-2018
|18
|14
|1
|3
|41
|12
|43
|2018-2019
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|69
|2019-2020
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|56
|2020-2021
|38
|24
|6
|8
|73
|34
|78
|Toplam
|399
|251
|91
|57
|831
|374
|844
20 KUPA KAZANDI
Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEKNİK ADAM
Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 399 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.
ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ
Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör rekorunu da elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ligde toplamda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig