10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den 4. kez dalya!

Fatih Terim'den 4. kez dalya!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'la Denizlispor kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımın başında teknik direktör , 400. maçına çıkacak ve 4. kez dalya diyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü , Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmayla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıkacak.

Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu.

Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı.

Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ BAŞINA 2,11 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı.

Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.

GALATASARAY'IN TERİM YÖNETİMİNDEKİ LİG KARNESİ

Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki lig performansı şöyle:

Sezon0GBMAYP
1996-1997342572903082
1997-1998342365864375
1998-1999342392853078
1999-2000342473772379
2002-2003342455612777
2003-2004261187403441
2011-20124025114783086
2012-2013342185663571
2013-20145230739
2017-2018181413411243
2018-2019342095723669
2019-20203415118553756
2020-2021382468733478
Toplam3992519157831374844

20 KUPA KAZANDI

Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEKNİK ADAM

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 399 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör rekorunu da elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ligde toplamda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

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