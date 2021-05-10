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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, 40. haftada lider Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda camiada olumlu bir hava yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim de oyuncularını kalan 2 maça konsantre etmeye çalışıyor. Öncelikle kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini altını çizen deneyimli teknik adam, rakiplerinin de bu süreçte puan kaybı yaşayacağına inanıyor. Transfer döneminin de başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, yıldız ismin takımdan ayrılması ihtimaline karşın o bölge için alternatifini hazırladı. İşte son gelişmeler ve listedeki o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:22
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve puan farkını 3'e indirdi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Ezeli rakibine karşı üstün oynayan Cimbom, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk umudunu da korudu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Teknik direktör Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek

Deneyimli teknik adam ayrıca maç sonu basın toplantısında kendisine sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuda fikrim var ama bunlardan uzak maçlara hazırlanıyoruz. Derbiyi kazanan oyuncuların önüne geçmeyelim" diyerek ayrılığa dair de açık kapı bıraktı.

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