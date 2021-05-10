10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, 40. haftada lider Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda camiada olumlu bir hava yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim de oyuncularını kalan 2 maça konsantre etmeye çalışıyor. Öncelikle kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini altını çizen deneyimli teknik adam, rakiplerinin de bu süreçte puan kaybı yaşayacağına inanıyor. Transfer döneminin de başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, yıldız ismin takımdan ayrılması ihtimaline karşın o bölge için alternatifini hazırladı. İşte son gelişmeler ve listedeki o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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