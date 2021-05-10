10 Mayıs 2021, Pazartesi

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! "Karakter ve yeteneklerini..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Galatasaray'da yeni seçimde aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz Beşiktaş derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Başkanı Cengiz, 3-1'lik galibiyetinin ardından şampiyonluk yolunda dev bir adım attıklarını söyledi. Hafta içinde, seçimde aday olmayacağını duyuran ve yapacağı basın toplantısını da takımın konsantrasyonunun bozulmaması adına erteleyen Cengiz, tribünde derbiyi de takip etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...

Sabah'ın haberine göre; 90 dakika sonrasında gelen galibiyetle birlikte Cengiz yakın çevresi ile sohbet etti… Futbolun yanı sıra takımın inancının da G.Saray'a yakışır şekilde olduğunu belirten Cengiz'in, "Değerli oyuncularımızın ortaya karakter, kişilik koymalarını istedik. Karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü" dediği öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...

"İşte G.Saray ve G.Saray oyuncusu budur" diyen Cengiz şu sözlerin de altını çizdi: "Yönetimiyle, teknik ekibi ve oyuncuları ile birlikte tüm camia doğruluk, azim, dürüst oyun içinde örnek bir ruh ortaya koydu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...

Bu mücadele bitmemiştir. Rehavete kapılmadan şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Tüm camia son haftaya kadar birlik olup destek vermelidir. Tam konsantrasyonla, hep birlikte zafere ulaşacağız."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...

SEÇİMLER İÇİN DEĞİL KULÜBÜM İÇİN ÇALIŞTIM
Yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklayan G.Saray Başkanı Cengiz, görevi boyunca kulübün çıkarları için çalıştığını aktardı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Beşiktaş derbisi sonrası flaş açıklama! Karakter ve yeteneklerini...

Daha önce girdiği iki seçimi de önde tamamlayan başkan Cengiz, "Seçim için değil, her zaman kulübüm için çalıştım. Tüm sezonda ölümüne G.Saray zaferleri için hizmet vermeye çalıştık. Görevimin sonuna kadar da böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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