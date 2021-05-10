Daha önce girdiği iki seçimi de önde tamamlayan başkan Cengiz, "Seçim için değil, her zaman kulübüm için çalıştım. Tüm sezonda ölümüne G.Saray zaferleri için hizmet vermeye çalıştık. Görevimin sonuna kadar da böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ