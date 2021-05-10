10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımda ilk haftalarda eleştirilerin odağı haline gelse de, son maçların yıldız ismi oldu. Portekizli yıldızın kendisini bulması üzerine teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'ın 'ı 3-1 mağlup ettiği derbi maçına damga vuran , taraftarların sevgilisi oldu…

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...

Tutuk başladığı kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...

Devre arasında büyük uğraşlarla 'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör , eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü ile özel bir görüşme yapmıştı.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...

İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile 'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...

Taraftarların çok istediği Gedson, maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı.

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