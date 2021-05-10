Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Gedson Fernandes...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımda ilk haftalarda eleştirilerin odağı haline gelse de, son maçların yıldız ismi oldu. Portekizli yıldızın kendisini bulması üzerine teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbi maçına damga vuran Gedson Fernandes, taraftarların sevgilisi oldu…
Tutuk başladığı Galatasaray kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor.
Devre arasında büyük uğraşlarla Benfica'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile özel bir görüşme yapmıştı.
İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi.
Taraftarların çok istediği Gedson, Beşiktaş maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı.
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