08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da listeler hazır! İşte 4 başkan adayı

G.Saray'da listeler hazır! İşte 4 başkan adayı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Galatasaray'da seçim tarihi yaklaşırken, 4 başkan adayı , Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve yönetim kurulu listelerini teslim etti. Muhalefet seçimin mayıs ayında yapılmasını isterken, G.Saray'da mevcut yönetim iptal etmişti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpte bir yandan derbi heyecanı yaşanırken diğer taraftan seçim gündemi de yoğun şekilde devam ediyor. Dün ilk belirlenen seçim tarihi üzerinden listeleri vermek için son gündü. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ı yönetmeye aday olan , Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve listelerini sunarak resmi başvurularını yaptılar. 4 aday da Galatasaray'ın geleneklerine uygun, demokratik, sağlıklı bir seçim süreci dilediler. Muhalefetin isteği seçimin ilk belirlenen 29 Mayıs'ta gerçekleşmesi.

MAYIS AYINDA ZOR

Galatasaray'da Burak Elmas, Eşref Hammacıoğlu ve Metin Öztürk seçimlerin ilk açıklanan tarih olan 29 Mayıs'ta yapılmasını istiyor. Ancak 'da mevcut yönetimin iptal kararının ardından seçimli genel kurulun 29 Mayıs'ta yapılma ihtimali düşük görülüyor. Sarıkırmızılı camianın Haziran ayı içinde sandık başına gideceği ön görülüyor. Yönetimin yaptığı açıklamaya göre yeni seçim tarihi 17 Mayıs'tan sonra belirlenecek. Kulislerde Temmuz ayına sarkma ihtimalinin bulunduğu dahi konuşuyor.

NE DEDİLER?

BURAK ELMAS: Bu seçim Galatasaray. Demokrasisi için çok önemli bir ghal geldi. Üyelerimiz son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin bilincinde olarak sandığa gelip oylarını kullansınlar. Seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta gerçekleşmeli. Seçimin engellenmeye çalışmasından Galatasaraylılar rahatsızlık duyuyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Maalesef yönetimin bu hamlesi bizim için sürpriz olmadı. tüzüğe göre yönetilir. Pandemi gerçeği olmasına rağmen seçimi bu şekilde iptal etmeye çalışmak yanlıştır. Biz başvurumuzu yaptık. Şimdi Galatasaray'ın geleceği için seçim zamanı.

ÇELEBİ SON ANDA GİRDİ

Aslan'da bir süredir başkan adayı olması için yoğun baskı olan Işın Çelebi seçime girme kararı aldı. Çelebi dün telefon trafikleri sonucunda listesini belirleyerek 16.30 itibarıyla sundu. Çelebi ile birlikte aday sayısı 4'e yükseldi. Geçmişte bakanlık yapmış Çelebi'nin yarışa dahil olmasıyla birlikte dengeler de değişti.

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