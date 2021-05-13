Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Belki de sezon sonunda atılacak bir golün bile şampiyonu belirleyeceği bir tablo ortaya çıkabilir.' Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin; Malatyaspor ya da Göztepe kalecisinin yiyecekleri hatalı bir gol, o çocukları ömür boyu şaibe altında bırakacak ya da yapılacak bir manasız penaltıyla o defans oyuncusu ömür boyu lekelenecek. (Sabah)

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