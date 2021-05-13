Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kim şampiyon olur? Usta yazarlardan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken zirve heyecanı nefesleri kesiyor. 41. haftada Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, Fenerbahçe'nin ise Sivasspor'a kaybetmesi zirvede bir düğüm oluşmasına sebep oldu. Gerilerden gelerek şampiyonluk kupasının da bir ucundan tutan Galatasaray, 81 puana yükselerek lider Beşiktaş'a yetişti. Sarı lacivertli takım ise bu iki ezeli rakibinin 2 puan gerisinde 79 puanda umutlarını sürdürüyor. Peki 2020-21 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonu kim olacak? Usta yazarlar değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB GS haberleri)
SORU: Süper Lig'de inanılmaz şeyler oluyor. Kimsenin beklemediği şekilde Beşiktaş sahasında Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe de Sivas'a mağlup olarak adeta havlu attı. Galatasaray ise krizlerin içinden çıkıp şampiyonluk kupasının ucundan tuttu. Şimdi ne olacak? Cumartesi günü finalde ne bekliyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç maç önce bu sorulara, "Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmaz, Beşiktaş kaybeder!" dedim. İpler hâlâ Beşiktaş'ın elinde ama onu tutacak güçleri yok. Galatasaray derbisi büyük travma yarattı. Sergen Yalçın, "Eksikleri bahane etmiyoruz" diyor ama iki maçı da olmayan oyuncular yüzünden kaybettiğini söylemeye çalışıyor. Mucize bu sezonun sıradan kelimesi aslında. Her üç maçta bir başka şeyler konuştuk, beklenmedik sonuçlara şahit olduk. "
"Şampiyon olmaması" için kurgulanmış bir ligde Fenerbahçe'yi yine penaltısını "es" geçerek, yarış dışı bıraktılar. Bugün mucize; Beşiktaş'ın şampiyon olmasıdır, Fenerbahçe'nin değil.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezon boyunca Galatasaray'ın hiçbir zaman yarıştan tamamen kopmayacağını söyleyen tek yazar benim. Çünkü Fatih Terim'in matematiksel olarak kaybetmeden işi bırakmayan ve kriz yöneten bir deneyime sahip olduğunu çok iyi biliyorum. İlk 3 sıradaki takımlara baktığımızda en iyi kadroya sahip ekip Galatasaray; ikinci ise Fenerbahçe. Beşiktaş'ın ise dar ve sınırlı bir kadrosu var. Ancak Beşiktaş'ın iki hafta evvel eline şampiyonluk şansı mutlak şekilde gelmişti. Derbi kaybedildi, olabilir. Ama her zaman teknik açıdan üstünde durduğum bir eleştirim var; Beşiktaş geride çok fazla geniş alanda yakalanıyor.
Bunun son örneği de can yakan Karagümrük maçı oldu. 10 kişilik rakipten bile kontratak golü yedi. Final gecesinde puanlar eşit olursa gol averajında Galatasaray'ın öne geçip şampiyon olma olasılığını düşük görüyorum ama Beşiktaş bu moralle Göztepe maçında ne yapar? İşte o soru işareti. Aslında Sergen Yalçın, Sivasspor'a dua etsin.. Eğer Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı bitmişti. Şimdi en azından ciddi şansı var.
TAKIMIN PSIKOLOJISI DÜZELMELI
ALİ GÜLTİKEN: İki haftada yaşananlara baktığımızda Beşiktaş adına karanlık, Galatasaray adına ümit veren bir görüntü var. Ama iki haftaya değil bugüne bakarsak Beşiktaş'ın lider olduğu, Göztepe maçını 1- 0 kazandığında rakibin en az 4 gol atması gereken bir tablo var. Bu da hâlâ Beşiktaş'ın çok büyük avantajı olduğunu gösteriyor.
Beşiktaş psikolojisini düzeltip şu andaki durumu doğru görmeli. Bütün sezonu başarıyla geçen bir takım olarak, her türlü zorluğa rağmen Beşiktaş'ın sezon finalini şampiyonlukla bitirebileceğini düşünüyorum
GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU ALTIN TEPSİDE SUNDULAR
LEVENT TÜZEMEN: Bu sene şampiyonluğu belirleyecek iki renk var; sarı ve kırmızı. G.Saray, Malatya ile; Beşiktaş, Göztepe ile; F.Bahçe de Kayserispor ile oynayacak. Bu rengin içindeki en şanslı takım G.Saray. Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybederek G.Saray'a şampiyonluğu altın tepside sundular. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın maç sonundaki ruh haline baktığımız zaman kırılganlık, psikolojik bir çöküş yaşadığını görüyoruz. Emre Belözoğlu da F.Bahçe çöküşünün baş sorumlusu olarak kendisini ön plana çıkardı. Fatih Terim'in tecrübesi ile oyuncularını Malatyaspor'u farklı yenmeleri için mükemmel motive edeceğine inanıyorum. Ayrıca tribünlerde ciddi seyirci olacaktır. Çünkü bütün kulüpler yasak dinlemeden tribünleri doldurdu.
TROLLER HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI
AHMET ÇAKAR: Türkiye lig tarihinin en heyecanlı son haftasına giriyoruz. F.Bahçe'nin işi mucizelere kaldı, hatta lig ikinciliği bile. Asıl gerilim, kimin şampiyon olacağı. Sadece 2 gol averaj farkıyla Beşiktaş önde. Anlamadığım bir şey var; tüm Beşiktaşlıların niye karalar bağladıkları... Tamam, 7-8 puan farktan son haftaya eşit puanla girdiler. Önemli avantajlar zayi oldu ama Beşiktaş'ın kazandığından 3 fazla atarak kazanmak dünyada hiçbir lig için kolay değil.
Sezon ortası birçok yazımda demiştim ki, 'Belki de sezon sonunda atılacak bir golün bile şampiyonu belirleyeceği bir tablo ortaya çıkabilir.' Nitekim öyle oldu. Fakat asıl önemli olan zaten sosyal medya ile her sektörü trollenen Türkiye'de şimdi de teşvik pirimi, şike gibi söylentiler yayılacak. Allah korusun, örneğin; Malatyaspor ya da Göztepe kalecisinin yiyecekleri hatalı bir gol, o çocukları ömür boyu şaibe altında bırakacak ya da yapılacak bir manasız penaltıyla o defans oyuncusu ömür boyu lekelenecek. (Sabah)
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