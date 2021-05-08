08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Ne vazgeçtik ne bıraktık"

Terim'den derbi sözleri! Ne vazgeçtik ne de...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 40. haftasındaki dev derbide 'ı ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör , mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Teknik Direktörü , derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı "Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri. Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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