Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı "Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri. Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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