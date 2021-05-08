08 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi konuştu! "Ne vazgeçtik ne bıraktık"
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı "Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri. Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig