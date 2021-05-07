07 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı!
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbide iki taraf da 3 puan almak isterken, UEFA'nın değişen statüsüne göre lig sıralaması da büyük önem taşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon değişen statüye göre Süper Lig'in ilk iki sırasındaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü basamaktaki ekipler ise yeni kurulan Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Cimbom yarınki derbiyi kaybettiği takdirde sezon sonu ligi ilk ikide bitiremezse kupa finalini beklemeye geçecek. Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor, Beşiktaş'ı yenerse Avrupa Ligi'ne girecek. Beşiktaş kazanırsa lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne katılacak.
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