07 Mayıs 2021, Cuma

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Galatasaray'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı!

Cimbom'un kaderi Beşiktaş'a bağlı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Dev derbide iki taraf da 3 puan almak isterken, UEFA'nın değişen statüsüne göre lig sıralaması da büyük önem taşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon değişen statüye göre Süper Lig'in ilk iki sırasındaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü basamaktaki ekipler ise yeni kurulan Konferans Ligi'ne katılacak. 'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. yarınki derbiyi kaybettiği takdirde sezon sonu ligi ilk ikide bitiremezse kupa finalini beklemeye geçecek. Türkiye Kupası finalinde , 'ı yenerse Avrupa Ligi'ne girecek. Beşiktaş kazanırsa lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne katılacak.

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