Galatasaray'ın kaderi Beşiktaş'a bağlı!

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Emre Taşdemir'in de 1. sol bek olarak düşünülmemesi nedeniyle Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar kulübü Leeds United ile sözleşmesi bitecek Ezgjan Alioski'yi listenin başına yazarken, ön protokolün imzalandığı belirtildi. Bonservis bedeli ödemeyecek Cimbom'un Makedon sol beke ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)