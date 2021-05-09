09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes farkı! Beşiktaş derbisinde...

Cimbom'da Gedson farkı! Beşiktaş derbisinde...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında oynanan - derbisine Gedson damga vurdu. Portekizli futbolcunun istatistikleri sarı-kırmızılılarda büyük fark yarattı. ( haberleri)

'de , evinde 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.

Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson , istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.

Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.
3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı

İŞTE FERNANDES'İN DERBİ PERFORMANSI:

Topla buluşma: 66
Pas %: 82.9
Asist: 1
Kazandığı ikili mücadele: 10
Sahipsiz top kazanma: 7
Pas arası: 3
Top kapma: 3
Çalım: 2
Oyuncu puanı: 8.05 (Maçın adamı)

(WhoScored)

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