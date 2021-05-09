Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisine Gedson Fernandes damga vurdu. Portekizli futbolcunun istatistikleri sarı-kırmızılılarda büyük fark yarattı. (GS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.

Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.

Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.

3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı

İŞTE FERNANDES'İN DERBİ PERFORMANSI:

Topla buluşma: 66

Pas %: 82.9

Asist: 1

Kazandığı ikili mücadele: 10

Sahipsiz top kazanma: 7

Pas arası: 3

Top kapma: 3

Çalım: 2

Oyuncu puanı: 8.05 (Maçın adamı)

(WhoScored)

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