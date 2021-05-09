09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Mohamed açıklaması!

G.Saray'dan Mohamed açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespitinin ardından tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, Süper 'in 41. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki antrenmanda Beşiktaş derbisinde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ETEBO TAKIMLA ÇALIŞTI!
Karantina süresi tamamlanan ve 10. gün testinde negatif sonuca ulaşılan , antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

MOSTAFA MOHAMED'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!
Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı.

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