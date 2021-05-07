Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan Leeds United'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 34 resmi maçta 3 gol attı ve 1 de asist yaptı. Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra sol açık olarak da oynayabiliyor.

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