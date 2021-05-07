07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Emre Taşdemir'in de 1. sol bek olarak düşünülmemesi nedeniyle Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar kulübü Leeds United ile sözleşmesi bitecek Ezgjan Alioski'yi listenin başına yazarken, ön protokolün imzalandığı belirtildi. Bonservis bedeli ödemeyecek Cimbom'un Makedon sol beke ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

ile kontratı sezon sonu bitecek Alioski'nin İngiliz ekibinden vergiler düşüldüğünde yıllık net 500 bin euro kazandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların imza parası vermeyeceği tecrübeli futbolcuya senelik 1 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önereceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

Ön protokol imzalanan Alioski, temmuz ayında Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon 'da 34 karşılaşmaya çıkanAlioski 3 gol, 1 asist yaptı. Kuzey Makedonyalı yıldız geçen sezon ise 41 maçta 5 gol, 5 asistle oynadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

Alioski; İngiltere'de 2018-19'da 47 maç (7 gol, 5 asist), 2017-18'de 45 maça (7 gol, 6 asist) çıkarak istikrarını ortaya koydu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Alioski'yle ön protokol imzaladı! İşte ödenecek maaş

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan 'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 34 resmi maçta 3 gol attı ve 1 de asist yaptı. Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra sol açık olarak da oynayabiliyor.

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