07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Etebo Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Etebo Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbide Covid-19'a yakalanan Etebo'nun oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Diğer üç isimden sonra corona virüsüne yakalanan Peter Etebo'nun karantina süresi derbi günü dolacak. Nijeryalı yıldız bugün test yaptıracak ve negatif çıkması halinde maç kadrosuna alınabilecek.

Terim'den derbi planı! Beşiktaş'ı böyle devirecek haberin devamı

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