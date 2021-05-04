04 Mayıs 2021, Salı
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Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! "Galatasaray..."
Bu sezon Hatayspor formasıyla fark yaratan isimlerin başında gelen Aaron Boupendza'ya vatandaşı Lemina'dan flaş bir öneri geldi. Yıldız futbolcu, golcü forvete kesinlikle Galatasaray'a gitmesini söyledi. (GS spor haberleri)
Bu sezon yurt içi transferinin gözdesi Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza olacak gibi görünüyor. Gabonlu hücumcu için Galatasaray ve Fenerbahçe fırsat kollarken Mario Lemina, sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşını, Türkiye'de kalırsa mutlaka sarı- kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "Senin parlayacağın bir kulüp" dedi. (Fotomaç)
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