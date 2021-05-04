04 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! "Galatasaray..."

Lemina'dan Boupendza'ya flaş öneri! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Bu sezon formasıyla fark yaratan isimlerin başında gelen 'ya vatandaşı Lemina'dan flaş bir öneri geldi. Yıldız futbolcu, golcü forvete kesinlikle 'a gitmesini söyledi. ( haberleri)

Bu sezon yurt içi transferinin gözdesi 'un golcüsü olacak gibi görünüyor. Gabonlu hücumcu için ve fırsat kollarken , sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşını, 'de kalırsa mutlaka sarı- kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "Senin parlayacağın bir kulüp" dedi. (Fotomaç)
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