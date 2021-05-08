08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de zirve iddasını sürdüren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı-kırmızlıların gündemindeki yıldız sol bek Ezgjan Alioski için hocasından flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

ekibi 'ın Makedon sol beki 'nin 'la anlaşmak üzere olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör 'dan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!

, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir. Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!

Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım. Ancak onun bizimle kalıp kalmamasına kulüp ve kendisi karar verecek. Bu anlaşmanın oluşması için kulüp yönetiminin hesapladığı birçok değişken var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama birinin kararını etkilememeye çalışıyorum. Alioski'nin geleceğini düşünmesi doğal" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!

BU SEZON SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

bu sezon 'ye 34 maçın 25'inde ilk 11'de şans verdi. 7 kez yedek kalan 29 yaşındaki sol bek sadece 2 maç kaçırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski için flaş sözler!

32 MAÇTA 2 GOL ATTI

'a 2017'de ekibi 'dan transfer edilen , bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu. 'de 32 maça çıkan 29 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu 2 gole imza attı.

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