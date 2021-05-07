07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den derbi planı! Beşiktaş'ı böyle devirecek

Terim'den derbi planı! Beşiktaş'ı böyle devirecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk mücadelesini çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında 'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , siyah-beyazlıları devirecek planı hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kader maçına çıkacak Cimbom, 3 puanı kazanarak son 2 haftaya şampiyonluk şansını taşımayı amaçlıyor. Son maçlarda çıkışa geçen sarı-kırmızılıların 'ı devirme inancı oldukça yüksek. Teknik Direktör , derbinin şifrelerini verirken hücum oyuncularına yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. Fotomaç'ın haberine göre; ve Dervişoğlu'na uzaktan şut çekmesi emrini veren İmparator, Emre Akbaba'ya seken topları takip etmesini söyledi. Kerem Aktürkoğlu'nun son çizgiye inerek orta açması belirtilirken, savunma beklerine de sık sık hücumcuları destekleme çağrısında bulundu.

KENARLARA DESTEK VERİN

İmparator, sağ kanatta Ghezzal'in başrolünde olduğu pas istasyonlarını kapatması için ve Gedson'a özel görevler verdi. İki futbolcu, Ghezzal'in topla buluşmasını engelleyecek ve pas yollarını kapatacak. Bu konuda kanat oyuncularıyla konuşan Terim, "Savunma güvenliğini bir an olsun terk etmeyeceksiniz. Rakip bekleri kovalayacaksınız" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru'nun ise maçın son 20-25 dakikasında şans bulacağı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın maç kondisyonu dışında sorunu kalmadığı kaydedildi.

DERBİ UZMANI

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 66 derbide 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. İmparator, Galatasaray'ın başında 33 kez Beşiktaş maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

BIRAKMA HOCAM

Galatasaray Genel Kurul üyesi , Fatih Terim'e devam etme çağrısında bulundu. Özdoğan, "Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Takımı senden daha iyi tanıyan yok. Seçim olana kadar bekle" dedi.

HÜCUM HATTI BOZULMUYOR

3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde hücum hattını bozmayacak. 2-0 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişinden vazgeçmeyecek. Cimbom'un ileride Kerem, Emre Akbaba, Babel ve Halil ile dizilmesi bekleniyor.

BERABERLİK ÖN PLANDA

Fatih Terim ile Sergen Yalçın daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam 1'er kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim G.Saray'ı, Sergen Yalçın da Konya, Alanya, Yeni Malatya ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu.

TARAFTARINI ÇOK ARIYOR

İç sahada seyirci desteğiyle iki yıl üst üste şampiyonluk kazanan Aslan, taraftarını kaybettikten sonra üstünlüğünü de yitirdi. Bu sezon ligde şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip 18 puan kaybetti.

FAVORİ CİMBOM

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti. Daha önce Galatasaray'ın galibiyetine açılan 2.20'lik oran 2.05'e çekildi. Beraberlik 2.95'ten 3.10'a, Beşiktaş galibiyeti 2.40'tan 2.50'ye yükseldi.

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