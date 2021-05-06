06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan flaş açıklama! "Bir engel bulunmamaktadır"
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, seçimlere dair son noktayı koydu.
Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.
DİVAN KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
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