06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan flaş açıklama! "Bir engel bulunmamaktadır"

Cimbom'da seçim krizi! Divan Kurulu açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, seçimlere dair son noktayı koydu.

Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre , herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.

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DİVAN KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

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