Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'ndan flaş bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, seçimlere dair son noktayı koydu.

Yapılan açıklamada, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.

DİVAN KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ