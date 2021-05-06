Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi açıkladı! "Benim favorim..."

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi konuştu. Uluç Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu ifade etti ve, "Derbide favorim Galatasaray" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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