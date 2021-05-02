Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yeni lideri belirledi! Gençlerbirliği maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Galatasaray maç saatini beklemeye koyulurken, teknik direktör Fatih Terim saha içi liderini belirledi.
Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü Gençlerbirliği deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak.
Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre; oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. Taylan ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig