02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yeni lideri belirledi! Gençlerbirliği maçında...

Terim yeni lideri belirledi! G.Birliği maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... 'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek Galatasaray maç saatini beklemeye koyulurken, teknik direktör saha içi liderini belirledi.

Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak.

Teknik patron , 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor.

Milliyet'in haberine göre; oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.

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