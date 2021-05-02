02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hedef 4'te 4! Şampiyonluk inancı devam ediyor...

Galatasaray'da hedef 4'te 4!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. hafta maçında 'ne konuk olacak olan 'da hedef, Ankara deplasmanı dahil kalan tüm maçları kazanarak şampiyon olmak.

'de yaşanan puan kayıpları ardından son virajda iyi bir performans sergilemek isteyen 'da hedef 4 maçta 4 galibiyet. deplasmanı ardından 'ı konuk edecek olan Galatasaray, şampiyonluk için sınırı zorlayacak.

HEDEF MİNİMUM İKİNCİLİK!

San-kırmızılılar ligin sonu için kayıpsız 84 puan hedefi koydu. Şampiyon olamasa dahi ligi en az ikinci bitirmek için çaba harcanacak. Aslan, şampiyonluk veya en kötü (eleme) vizesi almak için 4'te 4 yapip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

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