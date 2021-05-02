02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hedef 4'te 4! Şampiyonluk inancı devam ediyor...
Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Galatasaray'da hedef, Ankara deplasmanı dahil kalan tüm maçları kazanarak şampiyon olmak.
Spor Toto Süper Lig'de yaşanan puan kayıpları ardından son virajda iyi bir performans sergilemek isteyen Galatasaray'da hedef 4 maçta 4 galibiyet. Gençlerbirliği deplasmanı ardından Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, şampiyonluk için sınırı zorlayacak.
HEDEF MİNİMUM İKİNCİLİK!
San-kırmızılılar ligin sonu için kayıpsız 84 puan hedefi koydu. Şampiyon olamasa dahi ligi en az ikinci bitirmek için çaba harcanacak. Aslan, şampiyonluk veya en kötü Şampiyonlar Ligi (eleme) vizesi almak için 4'te 4 yapip rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
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