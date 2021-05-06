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Son dakika Galatasaray haberi: Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim Emre Akbaba kararını verdi!

Terim kararını verdi! Derbide...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 40. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Bu maç belkide ligin final maçı niteliğinde olacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü , son haftaların formda ismi hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Ligde cumartesi günü ile karşılaşacak olan 'da, teknik direktör sahaya süreceği ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.

Son haftalarda oyuncularının performansı ve kazanma arzusu, hırsını göz önüne alarak hareket eden Fatih Terim, savunma bekleri ve bir kanat oyuncusu hariç Beşiktaş maçının kadrosunu tahtaya yazdı.

'nın kaptan olarak sahaya çıkacağı maçta savunma ikilisi yine ve olacak. Orta sahada yine - ikilisi görev alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi!

GENÇLERE GÜVENİYOR

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, son haftalarda , ve maçlarında gol katkısı sağlayan, sarı kırmızılı takımı sırtlayan 'ya da Beşiktaş maçında 11'de yer verecek.

Tecrübeli hoca 3. bölgede genç ve etkili oyuncularını da derbide yine en önemli gol silahı olarak görevlendirecek. Gençlerbirliği maçında 1 gol, 1 asistle oynayan ile birlikte de cumartesi günü ilk 11'de olacak. Beklerde ve kanatta kimin olacağı ise son antrenmanda belli olacak.

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