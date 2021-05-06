Son dakika Galatasaray haberi: Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim Emre Akbaba kararını verdi!
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç belkide ligin final maçı niteliğinde olacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, son haftaların formda ismi Emre Akbaba hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Ligde cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'in büyük bir kısmını belirledi.
Son haftalarda oyuncularının performansı ve kazanma arzusu, hırsını göz önüne alarak hareket eden Fatih Terim, savunma bekleri ve bir kanat oyuncusu hariç Beşiktaş maçının kadrosunu tahtaya yazdı.
Muslera'nın kaptan olarak sahaya çıkacağı maçta savunma ikilisi yine Marcao ve Donk olacak. Orta sahada yine Taylan-Gedson Fernandes ikilisi görev alacak.
GENÇLERE GÜVENİYOR
Hürriyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, son haftalarda Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol katkısı sağlayan, sarı kırmızılı takımı sırtlayan Emre Akbaba'ya da Beşiktaş maçında 11'de yer verecek.
Tecrübeli hoca 3. bölgede genç ve etkili oyuncularını da derbide yine en önemli gol silahı olarak görevlendirecek. Gençlerbirliği maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Halil Dervişoğlu ile birlikte Kerem de cumartesi günü ilk 11'de olacak. Beklerde ve kanatta kimin olacağı ise son antrenmanda belli olacak.
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