06 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi!

G.Saray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi!
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de hafta sonu oynanacak olan - derbisinin oranları güncellendi. yönetimi, Beşiktaş'ın oranını yükselterek Galatasaray'ı favori gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 40. haftaya girilirken, 81 puanla lider durumda bulunan , 75 puanda bulunan 'a konuk olacak. Dev derbi öncesi zorlu maçın oranları güncellendi.

İşte İddaa risk yönetiminin belirlediği yeni oranlar:

Galatasaray kazanır - 2,05
Berabere biter - 3,10
Beşiktaş kazanır - 2,50

ESKİ ORANLARI

Galatasaray kazanır - 2,20
Berabere biter - 2,95
Beşiktaş kazanır - 2,40

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