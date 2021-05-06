06 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray kazanır - 2,05
Galatasaray kazanır - 2,20
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oranları güncellendi!
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın oranını yükselterek Galatasaray'ı favori gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 40. haftaya girilirken, 81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, 75 puanda bulunan Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi zorlu maçın iddaa oranları güncellendi.
İşte İddaa risk yönetiminin belirlediği yeni oranlar:
Galatasaray kazanır - 2,05
Berabere biter - 3,10
Beşiktaş kazanır - 2,50
ESKİ ORANLARI
Galatasaray kazanır - 2,20
Berabere biter - 2,95
Beşiktaş kazanır - 2,40
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