06 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray'a 3 isimden iyi haber! Covid-19'u atlattılar
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlatan Luyindama, Ozornwafor ve Fatih Öztürk takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, derbi hazırlıklarını sürdürürken, 3 futbolcusundan ise iyi haber geldi.
Aslan'da yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlatan Luyindama, Ozornwafor ve Fatih Öztürk yapılan antrenmanda yer aldı ve takımla çalışmalara başladı.
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