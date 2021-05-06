06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a 3 isimden iyi haber! Covid-19'u atlattılar

G.Saray'a 3 isimden iyi haber! Corona virüsü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 40. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlatan , ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, derbi hazırlıklarını sürdürürken, 3 futbolcusundan ise iyi haber geldi.

Aslan'da yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlatan , ve yapılan antrenmanda yer aldı ve takımla çalışmalara başladı.

G.Saray'a 3 isimden müjdeli haber!

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