Galatasaray'a 3 isimden iyi haber! Covid-19'u atlattılar

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, derbi hazırlıklarını sürdürürken, 3 futbolcusundan ise iyi haber geldi.

Aslan'da yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlatan Luyindama, Ozornwafor ve Fatih Öztürk yapılan antrenmanda yer aldı ve takımla çalışmalara başladı.

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