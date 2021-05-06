06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! "Aday değilim"
Olağan seçimde aday olup olmayacağı belli olmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kararını açıkladı. Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.
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