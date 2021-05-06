06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! "Aday değilim"

Mustafa Cengiz kararını açıkladı! Aday olacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

Olağan seçimde aday olup olmayacağı belli olmayan Başkanı , kararını açıkladı. Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Başkanı , başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

Mustafa Cengiz: Bu şartlarda aday değilim

Tüzemen'den Cengiz yorumu!

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