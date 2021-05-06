Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'a Ocak 2019'da Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Marcao, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. G.Saray ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı stoper, yönetimle yeni mukavele görüşmelerine başlamış fakat 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler durma noktasına gelmişti. 24 yaşındaki sol ayaklı oyuncuya 2 kulüp birden talip oldu ve görüşmelere başladı. İşte Cimbom'a önerilecek bonservis ücreti ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)