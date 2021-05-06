06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Henry Onyekuru'da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde...

Onyekuru'da flaş gelişme! Beşiktaş derbisinde...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında 'ı konuk edecek. Derbinin hazırlığını sürdüren sarı-kırmızılılarda Henry Onyekuru, takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı yıldızın teknik direktör Fatih Terim'in süre vermesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynayacağı derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada göre, dev derbi öncesi sevindiren haber de geldi. Buna Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İşte o açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

G.Saray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! Benim favorim... Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! "Benim favorim..."
Uluç'tan flaş sözler! Cengiz'i yemeyi düşünenler var Uluç'tan flaş sözler! "Cengiz'i yemeyi düşünenler var"
Cimbom'da seçim krizi! Divan Kurulu açıkladı Cimbom'da seçim krizi! Divan Kurulu açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör