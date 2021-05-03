03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed sürprizi!

Terim'den Mohamed sürprizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında oynanan - maçında büyük bir sürprize imza atarak Mostafa Mohamed'i yedek kulübesinde başlattı. ( haberleri)

Teknik direktör , maçı öncesi sürpriz bir tercihe imza attı. maçında beklentileri karşılayamayan ve ilk 45 dakikanın sonunda kenara aldığı Mostafa Mohamed'i dün akşam yedek soyundurdu. da maça kulübede başladı. Terim, forvete Dervişoğlu'nu koyarken onu ve ile destekledi. Bu seçim taraftarları şaşırtırken sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Ancak son haftalarda çıkışta olan Halil 44. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve eleştirileri boşa çıkardı. (Fotomaç)
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