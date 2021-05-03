03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fatih Terim'den Mostafa Mohamed sürprizi!
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Fatih Terim büyük bir sürprize imza atarak Mostafa Mohamed'i yedek kulübesinde başlattı. (GS spor haberleri)
Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi sürpriz bir tercihe imza attı. Konya maçında beklentileri karşılayamayan ve ilk 45 dakikanın sonunda kenara aldığı Mostafa Mohamed'i dün akşam yedek soyundurdu. Radamel Falcao da maça kulübede başladı. Terim, forvete Halil Dervişoğlu'nu koyarken onu Babel ve Emre Akbaba ile destekledi. Bu seçim taraftarları şaşırtırken sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Ancak son haftalarda çıkışta olan Halil 44. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve eleştirileri boşa çıkardı. (Fotomaç)
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