02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı. Aslan yeni sezonda bir çok transfer yapacak. Transferde birinci önceliğin 10 numara olduğu bilinirken, Cimbom'un ilgilendiği iddia edilen flaş bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın şampiyonluk umudu sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Sarı-kırmızılılar, 1'i lider ile olmak üzere kalan 4 maçını kazanarak ligi en kötü ihtimalle 2. sırada bitirmeyi amaçlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Cimbom'da tüm dikkatler kalan maçlara verilirken, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan, ilk olarak forması giyen ile her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

ekibi 'da forma giyen 'a 3 yıllık bir sözleşme öneren ve transferde mutlu sona yakın olan , 'ın da ilgilendiği için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için de düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Geçtiğimiz aylarda yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen 'nın ayrılmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan Cimbom, yaz transfer döneminde bu mevkiye en az iki takviye yapmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten 'in transferi için çalışmalarını sürdüren 'ın listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

10 NUMARAYA YENİ ADAY: JEAN PYERRE

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında 'ın Gremio'da forma giyen Jean Pyerre'i gündemine aldığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

KANADA'DAN DA TALİBİ VAR

Uzundurukan, Brezilyalı futbolcuya Vancouver'ın da talip olduğunu ve Kanada ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığını belirtti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Cimbom'un bu bölge için önceliği 'e verdiği ve Alman futbolcunun alternatifi olarak Pyerre'i belirlediği öğrenilirken, teknik direktör 'in de transfere onay verdiği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

JEAN PYERRE KİMDİR?

Tam adı Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa olan futbolcu, 7 Mayıs 1998 tarihinde 'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Gremio U20 ve Gremio B Takımı'nda forma giymesinin ardından 2018 yılında Gremio A Takımı'na katıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Bu sezon takımıyla 6 maçta görev alan Pyerre, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Brezilyalı 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2023'e kadar devam ediyor.

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