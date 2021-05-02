Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı. Aslan yeni sezonda bir çok transfer yapacak. Transferde birinci önceliğin 10 numara olduğu bilinirken, Cimbom'un ilgilendiği iddia edilen flaş bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın şampiyonluk umudu sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 1'i lider Beşiktaş ile olmak üzere kalan 4 maçını kazanarak ligi en kötü ihtimalle 2. sırada bitirmeyi amaçlıyor.
Cimbom'da tüm dikkatler kalan maçlara verilirken, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan, ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.
Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Patrick van Aanholt'a 3 yıllık bir sözleşme öneren ve transferde mutlu sona yakın olan Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Salih Uçan için girişimlerini sürdürüyor.
Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için de düğmeye bastı.
Geçtiğimiz aylarda yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın ayrılmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan Cimbom, yaz transfer döneminde bu mevkiye en az iki takviye yapmak istiyor.
Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten Julian Draxler'in transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim dahil oldu.
10 NUMARAYA YENİ ADAY: JEAN PYERRE
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında Galatasaray'ın Gremio'da forma giyen Jean Pyerre'i gündemine aldığını söyledi.
KANADA'DAN DA TALİBİ VAR
Uzundurukan, Brezilyalı futbolcuya Vancouver'ın da talip olduğunu ve Kanada ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığını belirtti.
FATİH TERİM ONAY VERDİ
Cimbom'un bu bölge için önceliği Julian Draxler'e verdiği ve Alman futbolcunun alternatifi olarak Pyerre'i belirlediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği aktarıldı.
JEAN PYERRE KİMDİR?
Tam adı Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa olan futbolcu, 7 Mayıs 1998 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi.
Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Gremio U20 ve Gremio B Takımı'nda forma giymesinin ardından 2018 yılında Gremio A Takımı'na katıldı.
Bu sezon takımıyla 6 maçta görev alan Pyerre, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilyalı 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2023'e kadar devam ediyor.
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