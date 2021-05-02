Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Transfer Brezilya'dan...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı. Aslan yeni sezonda bir çok transfer yapacak. Transferde birinci önceliğin 10 numara olduğu bilinirken, Cimbom'un ilgilendiği iddia edilen flaş bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sarı-kırmızılılar, 1'i lider Beşiktaş ile olmak üzere kalan 4 maçını kazanarak ligi en kötü ihtimalle 2. sırada bitirmeyi amaçlıyor.

Cimbom'da tüm dikkatler kalan maçlara verilirken, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Aslan, ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile her konuda anlaşma sağladı.

Bu isimlerin yanı sıra dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için de düğmeye bastı.

Geçtiğimiz aylarda yönetimi eleştiren açıklamaları sonrası sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın ayrılmasının ardından bu bölgede sıkıntı yaşayan Cimbom, yaz transfer döneminde bu mevkiye en az iki takviye yapmak istiyor.

Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten Julian Draxler'in transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

10 NUMARAYA YENİ ADAY: JEAN PYERRE Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında Galatasaray'ın Gremio'da forma giyen Jean Pyerre'i gündemine aldığını söyledi.

KANADA'DAN DA TALİBİ VAR Uzundurukan, Brezilyalı futbolcuya Vancouver'ın da talip olduğunu ve Kanada ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığını belirtti.

FATİH TERİM ONAY VERDİ Cimbom'un bu bölge için önceliği Julian Draxler'e verdiği ve Alman futbolcunun alternatifi olarak Pyerre'i belirlediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği aktarıldı.

JEAN PYERRE KİMDİR? Tam adı Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa olan futbolcu, 7 Mayıs 1998 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde dünyaya geldi.

Futbola Gremio altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Gremio U20 ve Gremio B Takımı'nda forma giymesinin ardından 2018 yılında Gremio A Takımı'na katıldı.