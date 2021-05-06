Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...
Galatasaray'a Ocak 2019'da Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Marcao, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. G.Saray ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı stoper, yönetimle yeni mukavele görüşmelerine başlamış fakat 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler durma noktasına gelmişti. 24 yaşındaki sol ayaklı oyuncuya 2 kulüp birden talip oldu ve görüşmelere başladı. İşte Cimbom'a önerilecek bonservis ücreti ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da Marcao, sahaya çıkması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.
Brezilyalı stoper Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girerken, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış ve yeni mukavele görüşmelerine başlanmıştı.
24 yaşındaki oyuncu 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince, sarı-kırmızılı yönetim geri adım atarak görüşmeleri dondurmuştu.
Marcao'ya 2 kulübün birden talip olduğu ve oyuncunun menajerinin görüşmelere başlandığı aktarıldı. İşte detaylar...
MARCAO İÇİN 15 MİLYON EURO!
Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi planlıyor ve Galatasaray'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
DINAMO KIEV VE ROMA DA YAZILDI
Brezilyalı oyuncunun peşinde bu sezon Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile Serie A'dan Roma'nın olduğu da yazılmıştı.
Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Chaves'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.
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