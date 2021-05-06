06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

Galatasaray'a Ocak 2019'da Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Marcao, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. G.Saray ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Brezilyalı stoper, yönetimle yeni mukavele görüşmelerine başlamış fakat 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler durma noktasına gelmişti. 24 yaşındaki sol ayaklı oyuncuya 2 kulüp birden talip oldu ve görüşmelere başladı. İşte Cimbom'a önerilecek bonservis ücreti ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak 'da , sahaya çıkması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

Brezilyalı stoper 'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girerken, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış ve yeni mukavele görüşmelerine başlanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

24 yaşındaki oyuncu 950 bin Euro olan maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince, sarı-kırmızılı yönetim geri adım atarak görüşmeleri dondurmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

'ya 2 kulübün birden talip olduğu ve oyuncunun menajerinin görüşmelere başlandığı aktarıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

MARCAO İÇİN 15 MİLYON EURO!

Rus basınının haberine göre şampiyon Zenit, Rakitskiy'nin yerine 'yu transfer etmeyi planlıyor ve 'a 15 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

DINAMO KIEV VE ROMA DA YAZILDI

Brezilyalı oyuncunun peşinde bu sezon Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile Serie A'dan Roma'nın olduğu da yazılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Marcao piyangosu! Cimbom'a sunulacak teklif...

'ın 2019 Ocak ayında 4 milyon euro bonservis bedeliyle 'ten kadrosuna kattığı solak stoper, 99 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Marcao derbi öncesi konuştu! Çok zor bir maç Marcao derbi öncesi konuştu! "Çok zor bir maç"
G.Saray'da seçim için valilikten karar! G.Saray'da seçim için valilikten karar!
G.Saray'a 3 isimden iyi haber! Covid-19'u atlattılar G.Saray'a 3 isimden iyi haber! Covid-19'u atlattılar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör