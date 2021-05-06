Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...

HALA GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ





Cimbom 2019'da Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.

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