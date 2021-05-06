Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan İngiltere'nin West Bromwich takımına kiralanan Mbaye Diagne göstermiş olduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Senagalli yıldız için 2 takımın daha devreye girdiği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli ve detayları... (GS spor haberleri)
Devre arasında Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.
KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR
Takvim'in haberine göre, West Bromwich, Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca Crystal Palace ve Brighton'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Galatasaray ile West Bromwich arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.
HALA GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ
Cimbom 2019'da Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.
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