06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan İngiltere'nin West Bromwich takımına kiralanan Mbaye Diagne göstermiş olduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Senagalli yıldız için 2 takımın daha devreye girdiği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılıların istediği bonservis bedeli ve detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

Devre arasında 'dan İngiliz ekibi 'e kiralanan performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...

KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR

Takvim'in haberine göre, , Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca Crystal Palace ve Brighton'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

ile arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Diagne'de! 2 İngiliz takımı...

HALA GALATASARAY'IN EN GOLCÜSÜ


Cimbom 2019'da Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.

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