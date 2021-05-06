F.Bahçe seride öne geçti! Fenerbahçe Öznur Kablo 73-66 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliğinde 8 Mayıs Cumartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. İki takım da kolay sayı üretirken üç sayı çizgisinin gerisini aktif kullanan sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında 8. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 24-13. Sarı-kırmızılılar rakibini savunmada durdurmakta zorlanırken Mc Bride'ın bireysel performansının ön plana çıktığı ilk çeyreği Fenerbahçe Öznur Kablo 26-18 üstün kapattı.

İkinci periyotta takımlar skor üretmekte zorlandı. Galatasaray boyalı alanı verimli kullanırken Fenerbahçe Öznur Kablo ise üst üste top kayıpları yaptı. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 34-28 önde girdi.

İkinci yarı tempolu bir oyunla başladı. Galatasaray, çeyreğin ilk bölümünde pota altından Holingsvorth ile kaydedilen basketlerle farkın açılmasına izin vermedi. Ancak Iagupova ile kritik sayılar bulan Fenerbahçe Öznur Kablo, 29. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 55-46. Hızlı hücumlardan son anlarda skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler, final periyoduna 13 sayılık avantajla gitti: 60-47.

Derbide son çeyreğe Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. Prints ve Holingsvorth ile peş peşe sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 34. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 62-57. Fenerbahçe Öznur Kablo'nun temposu iyice düşerken savunmada ritmini arttıran konuk takım, Pelin Derya Bilgiç ile de bir basket buldu ve aynı dakikada farkı 2'ye kadar indirdi: 62-60. Mc Bride ve Sabally'nin kenardan oyuna dahil olmasıyla toparlanan ev sahibi takım, 37. dakikanın ilk saniyelerinde farkı 7 sayıya yükseltti: 67-60. Galatasaray, son bölümde kolay top kayıpları yaptı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar, pota altından bulduğu sayılarla bitime 50 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 70-66. Son bölümde Mc Bride ile üç sayı çizgisinin gerisinden kritik bir üç sayılık basket kaydeden Fenerbahçe Öznur Kablo, üstünlüğünü sürdürdü ve derbi maçı 73-66 kazandı.

Derbi mücadelesini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve iki takımın yönetimin kurulu üyeleri tribünden izledi.

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