POPÜLER OLMAK IÇIN YOLA ÇIKMADIK!

Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık. G.Saray en zor dönemine girdi. Popüler olmak için bu işe soyunmadık. Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak. Cesur ve kararlı olacağız. Ben kişilerin değil Galatasaray'ın başkanı olacağım. Galatasaray'ın doğrulukları çerçevesinde, kişilerin istediğini değil Galatasaray'ın ihtiyaçlarını yerine getireceğim.