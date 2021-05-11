11 Mayıs 2021, Salı
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Galatasaray Denizlispor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında Muhammet, Babel'in pozisyonunda topu elle oynadı ve penaltı kararı çıktı. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında Babel'in ceza sahasına girmeye çalıştığı anda Denizlispor'un sağ beki Muhammet topa eli ile müdahale etti ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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