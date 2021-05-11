11 Mayıs 2021, Salı

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Galatasaray Denizlispor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 41. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında , 'in pozisyonunda topu elle oynadı ve penaltı kararı çıktı. İşte o pozisyon...

'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında 'in ceza sahasına girmeye çalıştığı anda Denizlispor'un sağ beki topa eli ile müdahale etti ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O ANLAR





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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