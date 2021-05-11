11 Mayıs 2021, Salı
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Denizlispor-Galatasaray maçında VAR sonrası gol kararı çıktı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'de 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Halil Dervişoğlu takımını 1-0 öne geçirirken, hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesi sonrasında golü geçerli saydı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 22. dakikasında Halil Dervişoğlu, kullanılan korner sonrasında kafayla topu ağlara gönderdi.
İlk etapta hakem Abdulkadir Bitigen golü vermezken, VAR incelemesi sonrasında sarı-kırmızılıların golünü geçerdi sandı.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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