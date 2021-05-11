11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Denizlispor-Galatasaray maçında VAR sonrası gol kararı çıktı! İşte o pozisyon

Denizli-G.Saray maçında VAR sonrası gol kararı çıktı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'de 41. haftasında şampiyonluk yarışı içinde bulunan , deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken, hakem VAR incelemesi sonrasında golü geçerli saydı.

'in 41. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 22. dakikasında , kullanılan korner sonrasında kafayla topu ağlara gönderdi.

İlk etapta hakem golü vermezken, VAR incelemesi sonrasında sarı-kırmızılıların golünü geçerdi sandı.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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