05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transferin formülü Mbaye Diagne! İşte Gedson ve Halil Dervişoğlu için o plan...

Transferin kapısı Diagne ile açılacak! Gedson ve Halil...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Sarı kırmızılılar takımda, kiralık olarak forma giyen ve etkili performans gösteren ve 'nun geleceği merak konusu. Önümüzdeki sezonda da bu oyuncuları takımda görmek isteyen için, transferlerin kapısı ile açılıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'de iyice göze girdi. 'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı. 'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen , sezon biter bitmez G.Saray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, Diagne'den gelen parayı ve transferlerinde kullanacak. Gedson'u 'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, 'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak. 'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek. (Sabah / )

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