Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları sürüyor. Sarı kırmızılılar takımda, kiralık olarak forma giyen ve etkili performans gösteren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun geleceği merak konusu. Önümüzdeki sezonda da bu oyuncuları takımda görmek isteyen Cimbom için, transferlerin kapısı Mbaye Diagne ile açılıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Premier Lig'de Mbaye Diagne iyice göze girdi. Wolverhampton'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı. Championship'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen West Bromwich, sezon biter bitmez G.Saray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, Diagne'den gelen parayı Gedson ve Halil transferlerinde kullanacak. Gedson'u Benfica'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, Brentford'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak. Fatih Terim'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek. (Sabah / Mehmet Özcan)

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