10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da özellikle Beşiktaş derbisinde göstermiş olduğu performansla maça damga vuran isimlerin başında gelen Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

derbisinde formasıyla 100. maçına çıkan Teixeira sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan başarılı futbolcu, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.

Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperle yeni anlaşma yaptı ve gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar 2 yıl daha uzatıldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...

800 bin Euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan 'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek

Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...

Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. Yaz transfer döneminde 'ya önemli teklifler bekleyen cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde eli güçlenmiş oldu. (Fotomaç)

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