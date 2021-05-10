Galatasaray'da Marcao sevinci! Yeni sözleşme...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da özellikle Beşiktaş derbisinde göstermiş olduğu performansla maça damga vuran isimlerin başında gelen Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao Teixeira sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan başarılı futbolcu, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.
Yeniden aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperle yeni anlaşma yaptı ve gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar 2 yıl daha uzatıldığı öğrenildi.
800 bin Euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcao'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek
Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. Yaz transfer döneminde Marcao'ya önemli teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde eli güçlenmiş oldu. (Fotomaç)
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