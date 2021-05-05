05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon en çok sıkıntı çektiği bölge olan sol bek pozisyonu için sarı-kırmızılıların Ezgjan Alioski konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte yıldız ismin açıklanma tarihi ve detayları... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

G.Saray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek, kulübünün sözleşme önerisini düşük bulması nedeniyle kabul etmemişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Alioski'nin taraftarlarının tepkisinden çekindiği için sarı-kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi. Ayrıca kendisi de ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

Alioski, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nin boşluğunu dolduracak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu sezon 'te 32 maça çıktı, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

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