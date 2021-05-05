Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon en çok sıkıntı çektiği bölge olan sol bek pozisyonu için sarı-kırmızılıların Ezgjan Alioski konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte yıldız ismin açıklanma tarihi ve detayları... (GS spor haberleri)
G.Saray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Ezgjan Alioski'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek, Leeds United kulübünün sözleşme önerisini düşük bulması nedeniyle kabul etmemişti.
Galatasaray'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Alioski'nin Leeds United taraftarlarının tepkisinden çekindiği için sarı-kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi. Ayrıca kendisi de ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınmaya devam ediyor.
Alioski, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Saracchi'nin boşluğunu dolduracak.
Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu sezon Premier League'te 32 maça çıktı, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)
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