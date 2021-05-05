Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Alioski'de işlem tamam! İşte açıklanma tarihi...

Galatasaray'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Alioski'nin Leeds United taraftarlarının tepkisinden çekindiği için sarı-kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi. Ayrıca kendisi de ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınmaya devam ediyor.