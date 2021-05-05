05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?"

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle yükselişe geçen Fenerbahçe'de bir diğer nokta Luiz Gustavo'nun artık ilk 11'de yer alamaması olarak ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu hakkındaki flaş Galatasaray'a transfer gelişmesi ise iki büyük kulübü karşı karşıya getirecek gibi duruyor. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Luiz Gustavo'yu ister misiniz?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Luiz Gustavo'yu ister misiniz?

Fotomaç'ın haberine göre Wittman, 'nin gelecek sezon ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Luiz Gustavo'yu ister misiniz?

Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "'yu ister misiniz?" diye de sordu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Luiz Gustavo'yu ister misiniz?

Hanedar, "Şartlar oluşursa, yönetim ve teknik heyetin kararına göre için görüşebiliriz" yanıtı verdi.

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