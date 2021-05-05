Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?"
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle yükselişe geçen Fenerbahçe'de bir diğer nokta Luiz Gustavo'nun artık ilk 11'de yer alamaması olarak ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu hakkındaki flaş Galatasaray'a transfer gelişmesi ise iki büyük kulübü karşı karşıya getirecek gibi duruyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.
Fotomaç'ın haberine göre Wittman, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Luiz Gustavo ile devam etmeyi düşünmediğini ve kendisine takım aradığını söyledi.
Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden talipler olduğunu ancak İstanbul'da kalmak istediğini iletti. "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?" diye de sordu.
Hanedar, "Şartlar oluşursa, yönetim ve teknik heyetin kararına göre Luiz Gustavo için görüşebiliriz" yanıtı verdi.
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