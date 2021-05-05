Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! "Luiz Gustavo'yu ister misiniz?"

Galatasaray'da tüm operasyonlar durdu. Kim gelecek, kim gidecek çok da belli değil. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar her şeye karşılık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Julian Draxler için menajeri Roger Wittman'la bir görüşme daha yaptı. Kısa süre önce Hanedar'a, "Draxler'in durumu belirsiz" diyen Wittman bu kez bizzat Galatasaraylı yöneticiyi aradı.

