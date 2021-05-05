ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA

Takvim'in haberine göre; Türkiye'de futbola ilginin Brezilya'ya çok benzediğini belirten Taffarel, Hernani'ye "G.Saray büyük bir camia. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gidince anlayacaksın" dedi.