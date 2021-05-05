Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi
Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı kırmızılılar, ilk olarak orta sahaya takviye yapmak istiyor. Adı bir süredir Cimbom'la anılan Hernani, artık parçalıya çok yakın. Brezilyalı orta saha için Galatasaray'ın eski file bekçisi ve aynı zamanda oyuncunun vatandaşı Claudio Traffarel devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu.
GALATASARAY İÇİN FIRSAT TRANSFERİ
Galatasaray'da seçimin yapılmama ihtimali üzerine teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin Hernani'yi fırsat transferi olarak gördüğü bildirildi.
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