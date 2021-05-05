05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi

Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı kırmızılılar, ilk olarak orta sahaya takviye yapmak istiyor. Adı bir süredir Cimbom'la anılan Hernani, artık parçalıya çok yakın. Brezilyalı orta saha için Galatasaray'ın eski file bekçisi ve aynı zamanda oyuncunun vatandaşı Claudio Traffarel devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi

'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi

PARMA DA ONAY VERİYOR
'da küme düşen 'nın da Hernani'nin gidişine onay vereceği ifade edildi. Taffarel'in hem G.Saray hem de hakkında Hernani'yi bilgilendirdiği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi

ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA
'in haberine göre; 'de futbola ilginin 'ya çok benzediğini belirten Taffarel, Hernani'ye "G.Saray büyük bir camia. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gidince anlayacaksın" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hernani transferini bitiriyor! Taffarel devreye girdi

GALATASARAY İÇİN FIRSAT TRANSFERİ
'da seçimin yapılmama ihtimali üzerine teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetimin Hernani'yi fırsat transferi olarak gördüğü bildirildi.

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