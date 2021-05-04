Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Halil Dervişoğlu A Milli Takım'a göz kırpıyor! Şenol Güneş...
Galatasaray'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'a da göz kırpıyor. EURO 2020 öncesi Cenk Tosun'un da sakatlığı genç oyuncuya kapı açtı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 21 yaşındaki forveti kadroya alması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi.
Halil sayesinde Emre Akbaba'dan verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.
Sabah'ın haberine göre; İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek. Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.
8 GOLÜ VAR
U21 Milli Takımı formasını 11 kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu 8 kez fileleri havalandırırken, A Milli Takım'da hiç oynamadı.
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