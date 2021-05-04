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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Halil Dervişoğlu A Milli Takım'a göz kırpıyor! Şenol Güneş...

A Milli Takım'a göz kırptı! Şenol Güneş...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

'ın son haftalardaki yükselen yıldızı , 'a da göz kırpıyor. öncesi 'un da sakatlığı genç oyuncuya kapı açtı. A Milli Takım Teknik Direktörü 'in 21 yaşındaki forveti kadroya alması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

, ve 'in arkasında 4. forvet olarak 'a gelen artık 'in ileri uçtaki ilk tercihi.

Halil sayesinde 'dan verim alan Terim, derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz kulübü ise 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. 'un sakatlığının ardından için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek. 'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.

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8 GOLÜ VAR

formasını 11 kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu 8 kez fileleri havalandırırken, 'da hiç oynamadı.

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