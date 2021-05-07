Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin kader anı o 15 dakika olacak! İşte rakamlar...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında, şampiyonluk yarışını sürdüren iki takım olan Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligin lideri konumunda bulunan Beşiktaş, bu maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan Galatasaray'ın ise ipi göğüslemek için son umudu bu derbi olacak. Ligin final maçlarından birisi olacak olan bu karşılaşmanın kader anı ise 61 ve 75. dakikalar arası olacak. İşte dev maçtan önce iki takımın dikkat çeken o istatistikleri... | Son dakika spor haberi (GS BJK haberleri)

Türkiye Cumartesi günü TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Beşiktaş maçına kilitlendi. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan dev maç öncesi TAKVİM önemli istatistiklere ulaştı. Buna göre, her iki takımın da bu sezon ligde en çok gol bulduğu periyodun aynı olması dikkatleri çekiyor.



KARTAL'DAN MÜTHİŞ GRAFİK

G.Saray maçların 61 ile 75. dakikaları arasında 12 gol atmayı başardı. Ligin en golcü takımı olan Beşiktaş ise bu periyotta rakip ağları tam 19 kez sarsarak müthiş bir grafik çizdi.

HEYECAN İKİYE KATLANACAK

Nefesleri kesmesi beklenen dev maçta özellikle 61-75 arasında heyecan ikiye katlanacak. 46 ve 60. dakikalar ise her iki takımın savunma problemi yaşadığı periyot olarak öne çıkıyor.



2. YARI BAŞLANGICI DAHA ÖNEMLİ

Cimbom bu 15 dakikalık bölümde 9 gole engel olamadı. Beşiktaş ise aynı periyotta kalesinde tam 7 gol gördü. Bu rakamlara göre dev maçta ikinci yarının başlangıcı da çok önemli olacak.

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