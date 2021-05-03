03 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, haftayı kayıpsız atlattı ve Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk ümidini korudu. Gelecek sezon çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek ve yeni sezona bomba gibi başlamak istiyor. Bu doğrultuda listesini belirleyen teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, o bölge için ise 2 aday belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 13:18
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, bitime 3 hafta kala umutlarını tüketmiş değil...

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, tüm hesaplamalarını galibiyete göre yaptı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Cimbom'da gözler derbiye çevrilmişken, sezonun bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları da sıklaştırıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde istediği oyuncuları alamayan Aslan, aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat

Belhanda'yla sözleşmesini fesheden G.Saray'da, 8 ismin sözleşmesi bitecek ve 4 futbolcunun da kiralık mukavelesi sona erecek.

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