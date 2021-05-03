03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray, haftayı kayıpsız atlattı ve Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk ümidini korudu. Gelecek sezon çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek ve yeni sezona bomba gibi başlamak istiyor. Bu doğrultuda listesini belirleyen teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılacakların yerine daha kaliteli futbolcular bakıyor. Deneyimli teknik adam, o bölge için ise 2 aday belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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