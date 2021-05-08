Son dakika spor haberi: Üçlü averaj durumunda kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu sürdürdü. Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu goller 2-1 mağlup ederek siyah-beyazlılarla puan farkını 2'ye indirdi. Mücadelelerin ardından ise şampiyonluk yarışının 3'lü averaja kalması durumunda ne olacağı merak konusu oldu. Peki, zirve mücadelesi 3'lü averaja kalırsa kim şampiyon olacak? İşte yanıtı...

Süper Lig'de zirve yarışında hesaplar karıştı. 40. haftada Galatasaray'a konuk olan lider Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek önemli bir avantajı elinden kaçırdı. Fenerbahçe ise Ankaragücü'nün son dakikalarda bulduğu golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı siyah-beyazlılarla olan puan farkını 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide 3-1 yenmesi nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. 81 puanlı Beşiktaş, 79 puanlı Fenerbahçe ve 78 puanlı Beşiktaş ligi aynı puanda bitirirse üçlü averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIM DA AYNI PUANDA BİTİRİRSE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Üç takım da aynı puanda ligi bitirirse şu anki lider Beşiktaş, gol farkıyla şampiyon olacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda son sırada yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ: Karagümrük, Göztepe (D)

FENERBAHÇE: Sivasspor, Kayserispor (D)

GALATASARAY: Denizlispor (D), Yeni Malatyaspor

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