09 Mayıs 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Üçlü averaj durumunda kim şampiyon olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Üçlü averajda şampiyon kim olacak? İşte yanıtı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesti. 'nda oynanan dev derbide , sahasında 'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu sürdürdü. ise deplasmanda 'nü uzatma dakikalarında bulduğu goller 2-1 mağlup ederek siyah-beyazlılarla puan farkını 2'ye indirdi. Mücadelelerin ardından ise şampiyonluk yarışının 3'lü averaja kalması durumunda ne olacağı merak konusu oldu. Peki, zirve mücadelesi 3'lü averaja kalırsa kim şampiyon olacak? İşte yanıtı...

'de zirve yarışında hesaplar karıştı. 40. haftada 'a konuk olan lider , deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek önemli bir avantajı elinden kaçırdı. ise 'nün son dakikalarda bulduğu golle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı siyah-beyazlılarla olan puan farkını 2'ye indirdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı derbide 3-1 yenmesi nedeniyle averaj hesapları da gündeme geldi. Süper Lig'de son yıllarda puan eşitliği olduğu zaman önce takımların kendi arasındaki maçlara bakılıyor. 81 puanlı Beşiktaş, 79 puanlı Fenerbahçe ve 78 puanlı Beşiktaş ligi aynı puanda bitirirse üçlü averaja bakılacak.

ÜÇ TAKIM DA AYNI PUANDA BİTİRİRSE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Üç takım da aynı puanda ligi bitirirse şu anki lider Beşiktaş, gol farkıyla şampiyon olacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda son sırada yer alıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ: , (D)

FENERBAHÇE: , (D)

GALATASARAY: (D),

Zirve karıştı! İşte Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Konya tek golle kazandı! Konya tek golle kazandı!
Kasımpaşa deplasmanda kazandı Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Dev derbide kazanan Cimbom! Dev derbide kazanan Cimbom!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör