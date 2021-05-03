03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray finale yükseldi! Galatasaray 70-58 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray finale yükseldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

serisi 5’inci maçında 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 70-58 galibiyetle ayrıldı ve seriyi 3-2 kazanarak finalde 'nun rakibi oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

serisi 5'inci maçında 'ı 70-58 mağlup eden , seriyi 3-2 kazanarak finalde 'nun rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray adına Anete Steinberga 23 sayı ile oynarken konuk ekipte Ruth Cecilia Hebard 17 sayı üretti.

G.Saray'dan 'Ada' çıkarması! Transferde çifte harekat haberin devamı

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