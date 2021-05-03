03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Galatasaray finale yükseldi! Galatasaray 70-58 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5’inci maçında Nesibe Aydın'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 70-58 galibiyetle ayrıldı ve seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5'inci maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray adına Anete Steinberga 23 sayı ile oynarken konuk ekipte Ruth Cecilia Hebard 17 sayı üretti.
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