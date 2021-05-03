03 Mayıs 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla resmen başladı. Sarı-kırmızılı takım, sakatlığı devam eden Henry Onyekuru'nun son durumunu da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

'ndeki antrenmanda, ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

ONYEKURU AYRI ÇALIŞTI
, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...

Futbol Takımı, maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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