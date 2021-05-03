Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi son durum! Onyekuru...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla resmen başladı. Sarı-kırmızılı takım, sakatlığı devam eden Henry Onyekuru'nun son durumunu da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.
Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ONYEKURU AYRI ÇALIŞTI
Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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