Galatasaray hücumda etkisiz kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 3 gol atabildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da forvet hattı son karşılaşmalarda sessizliğe büründü. Çaykur Rize (4) ve Hatayspor (3) maçlarında toplam 7 gol yiyen Cimbom, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada savunmasını toparlamayı başardı ve ağlarında sadece 3 gol gördü. BIRAZ daha kontrollü futbol oynamayı tercih eden sarı-kırmızılı ekip belki amacına ulaştı ama bu kez de gol etkinliği azaldı. Özellikle de son 3 maçta... 7 puan toplanan bu karşılaşmalarda 3 golle nokta atışı yapıldı. Goller de Emre Akbaba (2) ve Mohamed'den geldi.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.
GALİPLERLE YOLA DEVAM
Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısına yeni bir ilk 11'le çıkacak. Konya karşısında oyuna girdikten sonra sarı- kırmızılı takımın hareketlenmesini sağlayan Linnes, Taylan, Emre Akbaba ve Ryan Babel bugün sahada olacak. Bununla birlikte beklentileri karşılayamayan Şener, Etebo, Kerem ve Halil ise kulübeye çekilecek.
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