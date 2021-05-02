02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray hücumda etkisiz kaldı!

G.Saray hücumda etkisiz kaldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında ile karşılaşacak Galatasaray, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 3 gol atabildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da forvet hattı son karşılaşmalarda sessizliğe büründü. (4) ve (3) maçlarında toplam 7 gol yiyen Cimbom, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada savunmasını toparlamayı başardı ve ağlarında sadece 3 gol gördü. BIRAZ daha kontrollü futbol oynamayı tercih eden sarı-kırmızılı ekip belki amacına ulaştı ama bu kez de gol etkinliği azaldı. Özellikle de son 3 maçta... 7 puan toplanan bu karşılaşmalarda 3 golle nokta atışı yapıldı. Goller de Emre Akbaba (2) ve Mohamed'den geldi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

GALİPLERLE YOLA DEVAM

, karşısına yeni bir ilk 11'le çıkacak. Konya karşısında oyuna girdikten sonra sarı- kırmızılı takımın hareketlenmesini sağlayan Linnes, Taylan, Emre Akbaba ve Ryan Babel bugün sahada olacak. Bununla birlikte beklentileri karşılayamayan Şener, Etebo, Kerem ve Halil ise kulübeye çekilecek.

Cimbom 5 maçtır yenilmiyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Tek ihtimal 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i Tek ihtimal 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i
Cimbom'da fatura kabarık! 25 milyon Euro... Cimbom'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...
Cimbom 5 maçtır yenilmiyor Cimbom 5 maçtır yenilmiyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör