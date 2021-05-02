Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA

Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.