02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

Mayıs ayında seçime gidecek Galatasaray'da, yeni yönetimi kabarık bir fatura bekliyor. Sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonu için oyuncularına taahhüt ettiği rakam 25 milyon Euro (yaklaşık 249 milyon TL)... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran 'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

Sabah'ın haberine göre; Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda.

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile .

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. başta olmak üzere , ve gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak ; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.

Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...

.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Tek ihtimal 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i Tek ihtimal 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i
G.Saray hücumda etkisiz kaldı! G.Saray hücumda etkisiz kaldı!
Cimbom 5 maçtır yenilmiyor Cimbom 5 maçtır yenilmiyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör