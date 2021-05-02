Galatasaray'da fatura kabarık! 25 milyon Euro...
Mayıs ayında seçime gidecek Galatasaray'da, yeni yönetimi kabarık bir fatura bekliyor. Sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonu için oyuncularına taahhüt ettiği rakam 25 milyon Euro (yaklaşık 249 milyon TL)... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da tam 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 milyon Euro (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak.
Sabah'ın haberine göre; Mevcut devam eden sözleşmelere göre sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonunda 11 yabancıya 21.4 milyon Euro, 7 yerli oyuncuya 30.9 milyon TL garanti para ödemek zorunda.
Falcao'nun 5 milyon Euro ile zirvede olduğu A Takım maaş bütçesinde en ucuz isim ise 900 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu.
TAVAN ÜCRET FERNANDO MUSLERA
Yeni yönetim hem kadroda operasyon yapacak hem de yeni transferlere yer açacak. Falcao başta olmak üzere Diagne, Babel ve Feghouli gibi 2 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlarla yollarını ayırmaya çalışacak Galatasaray; sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesinde bulunacak.
Yeni sözleşmelerde tavan ücret olarak 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç ve dış transfer fark etmeksizin hiçbir oyuncuya 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciden yüksek kontrat vermeyecek.
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