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GALATASARAY

Galatasaray 5 maçtır yenilmiyor

Cimbom 5 maçtır yenilmiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım ligde 5 maçtır mağlup olmuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. oynadığı son iki karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig'de 18 dış saha maçına çıkan Cimbom, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. 36 puan topladı. Bu maçlarda 29 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Antalyaspor'u mağlup etti.

YİNE HALİS ÖZKAHYA

Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya düdük çalacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Özkahya, Süper Lig'de 265 maç yönetti. Bu maçların 114'ünü ev sahibi, 78'ini ise deplasman takımları kazandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da Özkahya yönetmişti.

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