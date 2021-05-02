Cimbom'da tek ihtimal 3 puan! İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışına tutunabilmek için bu maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Başkent temsilcisi ise bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattında bir nebze olsun rahatlamak istiyor. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve son haftalara sıkıntılı bir süreç sonunda gelen Galatasaray her şeye rağmen finali güzel yapmanın peşinde... Trabzonspor beraberliğinin ardından '6'da 6' hedefine kilitlenen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kayıpsız atlatmayı başardı. Bugün ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefini son 3 haftaya taşıyabilmesi için mutlaka sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

GEÇEN SEZON BERABERE KALDI

Ancak Galatasaray'ın işi yine çok da kolay olmayacak. Zira 35 puanı bulunan Gençlerbirliği düşme hattında yer alıyor ve onun da Süper Lig'de kalabilmek adına puan veya puanlar almaktan başka çaresi yok. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 6-0 kazanmayı başarmıştı. Buna karşılık Cimbom'un Eryaman Stadı'nda Akhisar karşısında TFF Süper Kupa'yı kazandığı maç harici galibiyeti bulunmuyor. Ankaragücü'ne 2 kez yenilen sarı-kırmızılılar geçen sezon Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kalmaktan kurtulamadı.

FORVETTE KİMİ SEÇECEK!

Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Konya karşısında Mohamed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet her şeye rağmen bir adım önde duruyor ancak Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor. (Fotomaç)

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

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