Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hem şampiyonluk yarışı hem düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

👉 98. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

👉 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

👉 DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

👉 EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 78 gollü Beşiktaş'ın ardından 68 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

🚑EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcunun da karantina süreleri devam ediyor. Arda Turan ve Etebo Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK

Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya'nın yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İlker Takpak ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Halis Özkahya, Süper Lig'de 265 maç yönetti. Bu maçların 114'ünü ev sahibi, 78'ini ise deplasman takımları kazandı. 73 maç ise berabere sona erdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da Halis Özkahya yönetmişti.

🚑GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SAKAT VE CEZALI FUTBOLCU YOK!

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği'nde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.

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