Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Menajeri resmen açıkladı
Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçerken, yıldız futbolcunun menajeri de yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini söyledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Beşiktaş ile Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip, transferde karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı takımın da gündemine aldığı Mısırlı futbolcu Mohamed 'Afsha' Magdy transferi için devreye girdi.
Mısırlı futbolcunun menajeri Abdelrahman Ismail de Mısır basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğruladı.
Ismail, yaptığı açıklamada "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Muhammed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.
MOHAMED 'AFSHA' MAGDY KİMDİR?
Tam adı Mohamed Magdy Morsy olan ve 'Afsha' lakabıyla anılan futbolcu, 6 Mart 1996 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Enppi SC takımının altyapında başlayan Afsha, El Raja ve Pyramids takımlarında da forma giymesinin ardından 2019 yılında Al Ahly'e transfer oldu.
Mısır ekibindeki ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Afsha'nın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.
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