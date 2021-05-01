Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan olay Belhanda kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da flaş bir olay yaşandı. Yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ne attığı goller kulüp televizyonu tarafından yayınlanmadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

BELHANDA'YA SANSÜR!



Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.

Kulüp televizyonu pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak mücadele öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Faslı futbolcunun attığı golleri kaldırdı. Belhanda, bu sezon İstanbul'da oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'ne 3 gol atmıştı.

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