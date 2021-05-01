01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan olay Belhanda kararı!

Galatasaray'dan olay Belhanda kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında 'ne konuk olacak 'da flaş bir olay yaşandı. Yönetimi eleştirdiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen 'nın, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ne attığı goller kulüp televizyonu tarafından yayınlanmadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'ın 'nda ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Younes 'nın yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Faslı yıldızın saha zemininin kötü olması nedeniyle yönetimi hedef alan açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu açıklamaların ardından Faslı yıldızın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

BELHANDA'YA SANSÜR!

Milliyet'in haberine göre Galatasaray Televizyonu, yönetimi eleştiren tavırları sonrası takımdan gönderilen Belhanda'ya sansür uyguladı.

Kulüp televizyonu pazar günü ile oynanacak mücadele öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Faslı futbolcunun attığı golleri kaldırdı. Belhanda, bu sezon 'da oynanan ilk maçta Gençlerbirliği'ne 3 gol atmıştı.

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